Basket, le finali della Serie A su Eurosport anche in 4K sulla piattaforma Sky (Di lunedì 6 giugno 2022) Le LBA Finals UnipolSai 2022 rappresentano il momento più alto ed emozionante di una intera stagione e catalizzeranno l’attenzione del mondo dei canestri. Si sfideranno i campioni d’Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano, le due formazioni più titolate della nostra pallacanestro (16 scudetti Bologna e 28 Milano) e che rappresenteranno nella prossima stagione il Basket italiano nella massima competizione per club,... Leggi su digital-news (Di lunedì 6 giugno 2022) Le LBA Finals UnipolSai 2022 rappresentano il momento più alto ed emozionante di una intera stagione e catalizzeranno l’attenzione del mondo dei canestri. Si sfideranno i campioni d’Italia in caricaVirtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano, le due formazioni più titolatenostra pallacanestro (16 scudetti Bologna e 28 Milano) e che rappresenteranno nella prossima stagione ilitaliano nella massima competizione per club,...

Advertising

fisco24_info : Basket: finali Nba, Golden State batte Boston, serie sull'1-1: Protagonisti Steph Curry e un ritrovato Jordan Poole - UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: UNA PASSIONE COSI', NESSUNO LA PUO' STOPPARE. ?? Al via Gara 1 delle finali scudetto LBA UnipolSai. In campo @Virtusbo v… - Enriconicolini_ : RT @VLPesaro: A Ragusa iniziano le Finali Nazionali Under 19!! ?????? Alle 16 la Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro sfida la Pallacane… - VLPesaro : A Ragusa iniziano le Finali Nazionali Under 19!! ?????? Alle 16 la Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro sfida la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, finali NBA: Golden State batte Boston, serie sull'1-1 -