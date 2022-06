Basket, Gandini: “Lavoriamo per promuovere il basket nei giovani e nel grande pubblico” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Lega basket Serie A Umberto Gandini, durante la presentazione a Milano delle LBA Finals UnipolSai, ha parlato del futuro del basket italiano e dal lavoro di promozione svolto in questi mesi da lui e dal suo staff. In primo luogo il dirigente si è concentrato sugli effetti provocati dalla Pandemia e su una passione da riattivare verso il basket: “Dinamicità, divertimento, coinvolgimento e aggregazione: sono tutte cose mancate durante la pandemia. Assistere a porte chiuse ha inibito questa passione e così abbiamo lavorato sulla promozione del basket dal vivo per raggiungere il pubblico più giovane, che non ha vissuto il basket di 30 anni fa ma ha la passione della ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della LegaSerie A Umberto, durante la presentazione a Milano delle LBA Finals UnipolSai, ha parlato del futuro delitaliano e dal lavoro di promozione svolto in questi mesi da lui e dal suo staff. In primo luogo il dirigente si è concentrato sugli effetti provocati dalla Pandemia e su una passione da riattivare verso il: “Dinamicità, divertimento, coinvolgimento e aggregazione: sono tutte cose mancate durante la pandemia. Assistere a porte chiuse ha inibito questa passione e così abbiamo lavorato sulla promozione deldal vivo per raggiungere ilpiù giovane, che non ha vissuto ildi 30 anni fa ma ha la passione della ...

