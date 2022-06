Bale, tutto per il Galles: Mondiale e ritorno a casa (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sliding door che ha cambiato il futuro di Gareth Bale. La storica qualificazione del Galles al Mondiale in programma il prossimo inverno in Qatar – conquistata grazie a una punizione del classe ’89 deviata in rete da Yarmolenko – ha stravolto i piani dell’esterno offensivo, che a fine maggio ha detto addio al Real Madrid. Tra le tante ipotesi prese in considerazione per il futuro, il trentaduenne stava valutando in maniera concreta anche la strada del ritiro dall’attività professionistica. Lo straordinario traguardo raggiunto ieri sera con la sua nazionale però sembra aver restituito al Gallese la voglia di proseguire la sua carriera: «Non mi ritirerò, è improbabile. Ho davvero tante offerte e le sto valutando. Andare al Mondiale è come scoprire di cosa sono fatti i sogni». Per ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sliding door che ha cambiato il futuro di Gareth. La storica qualificazione delalin programma il prossimo inverno in Qatar – conquistata grazie a una punizione del classe ’89 deviata in rete da Yarmolenko – ha stravolto i piani dell’esterno offensivo, che a fine maggio ha detto addio al Real Madrid. Tra le tante ipotesi prese in considerazione per il futuro, il trentaduenne stava valutando in maniera concreta anche la strada del ritiro dall’attività professionistica. Lo straordinario traguardo raggiunto ieri sera con la sua nazionale però sembra aver restituito ale la voglia di proseguire la sua carriera: «Non mi ritirerò, è improbabile. Ho davvero tante offerte e le sto valutando. Andare alè come scoprire di cosa sono fatti i sogni». Per ...

