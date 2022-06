Atletica | il Campione Olimpico dei 400 ostacoli Karsten Warholm si infortuna in Diamond League Mondiali a rischio?

(Di lunedì 6 giugno 2022) Era enorme l’attesa per il debutto stagionale di, detentore del record del mondo sui 400. Il norvegese, oroa Tokyo in una gara degli esiti memorabili, ha chiuso la tappa dellaandata in scena ieri a Rabat dopo un solo ostacolo. Si è capito subito che qualcosa non andava:ha sentito tirare i tendini del ginocchio a poche falcate dallo start ed è ritornato sui suoi passi verso la partenza, tamponando immediatamente con una borsa del ghiaccio il punto dolorante. A una manciata di settimane dai Campionati del Mondo di Eugene, calendarizzati tra il 15 ed il 24 luglio, proprio non ci voleva questo colpo di sfortuna. Ancora da definire le conseguenze effettive del crack, ma all’orizzonte si intravedono più ombre che ...

