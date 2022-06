Assalto Capitol | incriminati vertici Proud Boys | sedizione

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il dipartimento di giustizia ha incriminato il capo deiEnrico Tarrio ed altri quattro dirigenti del gruppo paramilitare di estrema destra per cospirazione sediziosa nell'al...

Agenzia ANSA

Il dipartimento di giustizia ha incriminato il capo dei Proud Boys Enrico Tarrio ed altri quattro dirigenti del gruppo paramilitare di estrema destra per cospirazione sediziosa nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Si tratta delle accuse più aggressive mosse finora contro i Proud Boys e delle prime che attribuiscono al gruppo il tentativo di opporsi con la forza al pacifico trasferimento di potere. Prove di "attività premeditata", rivelazioni "agghiaccianti" o che "faranno volare il tetto della Camera": così alcuni dei deputati della commissione parlamentare che indaga sull'assalto del Capitol Hill.