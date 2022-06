Advertising

sportli26181512 : Asllani vuole rimanere in Italia: è sfida fra Inter e Milan: Dopo la prima annata magica in Serie A dove ha lentame… - cmdotcom : #Asllani vuole rimanere in #Italia: è sfida fra #Inter e #Milan [@TramacEma] - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Asllani. Le news QUI -) - Manca_95 : @_ManuFC_ @_bando10 @Erfaina1988 Ok, poi prendi, Bellanova, Asllani e Bremer e mancano ancora i 60 mln che la propr… - LucaDColella : RT @ScoutismoRN: Comunque su Asllani si è alzato il prezzo, se Maldini lo vuole comunque deve essere bravo a strapparlo prima della concorr… -

Calciomercato.com

... proprio per questo, Marottatutelarsi in vista del prossimo campionato e sarebbe alla ... al momento, sembrerebbe averla Kristjanche tanto ha impressionato Simone Inzaghi . I rossoblu ...Il belgatornare e l'Inter è disposto a garantirgli uno stipendio adeguato alla sua caratura. ... magari in un'operazione che possa coinvolgere anche. A riportarlo è Italpress . Il primo magico anno, ora vuole restare in Serie A: è sfida fra Inter e Milan L’Inter ha scelto Schouten come vice Brozovic: Inzaghi vuole una mediana bis in panchina e piace anche Loftus Cheek L’Inter vuole fare dei movimenti in mediana anche dopo l’arrivo di Mkhitaryan a para ...Nome nuovo per il mercato dell’Inter. In particolare, per un ruolo ancora scoperto nella rosa di Simone Inzaghi: il vice-Brozovic ...