Ascolti, ‘Mina Settembre’ vince ancora in replica. Serena Rossi sul set di un nuovo film (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La replica del terzo e quarto episodio della serie tv Mina Settembre su Rai1 ha registrato il 17,7% di share media con 2,802 milioni di telespettatori. Settimana scorsa le prime due puntate della fiction con Serena Rossi avevano raccolto il 16,7% e 2,9 milioni. Lo scorso anno è stata la fiction Rai di maggiore successo, l’attrice partenopea ha convinto tutti nei panni di Mina Settembre. Nei mesi successivi Serena è stata investita da un’ondata di successo particolarmente intensa. Ha fatto da madrina alla 78esima edizione Festival del Cinema di Venezia, è stata ospite dell’ultima puntata del Festival di Sanremo ma si è anche cimentata come conduttrice, in uno show in prima serata che le ha dato molte soddisfazioni, Canzone Segreta. Più di recente è stata la volta di un’altra ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ladel terzo e quarto episodio della serie tv Mina Settembre su Rai1 ha registrato il 17,7% di share media con 2,802 milioni di telespettatori. Settimana scorsa le prime due puntate della fiction conavevano raccolto il 16,7% e 2,9 milioni. Lo scorso anno è stata la fiction Rai di maggiore successo, l’attrice partenopea ha convinto tutti nei panni di Mina Settembre. Nei mesi successiviè stata investita da un’ondata di successo particolarmente intensa. Ha fatto da madrina alla 78esima edizione Festival del Cinema di Venezia, è stata ospite dell’ultima puntata del Festival di Sanremo ma si è anche cimentata come conduttrice, in uno show in prima serata che le ha dato molte soddisfazioni, Canzone Segreta. Più di recente è stata la volta di un’altra ...

Advertising

anteprima24 : ** Ascolti, 'Mina Settembre' vince ancora in replica. Serena Rossi sul set di un nuovo #Film **… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 5 giugno 2022: Mina Settembre e Non è L'Arena si confermano - infoitcultura : Ascolti tv: Mina Settembre fa un altro miracolo, Non è l'Arena al 7% - infoitcultura : Ascolti tv domenica 5 giugno 2022/ Vince la replica di Mina Settembre - News24_it : Ascolti TV | Domenica 5 giugno 2022. Mina Settembre in replica (2,8 mln – 17.7%) meglio di Avanti un Altro (2, -… -

Ascolti tv domenica 5 giugno 2022/ Vince la replica di Mina Settembre Ascolti tv martedì 31 maggio 2022/ Giustizia per tutti chiude al 16.1% Gli ascolti tv di domenica 5 giugno: vince la replica di Mina Settembre Ieri sera, secondo gli ascolti tv di domenica 5 giugno ... Ascolti Tv 5 di ieri domenica 5 giugno 2022, Giletti tocca il picco Ascolti di ieri domenica 5 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la fiction Mina Settembre in replica è stata vista e rivista da una media di 2.802.000 spettatori pari al 17,7% di share. Su Canale5 ... Tv Sorrisi e Canzoni tv martedì 31 maggio 2022/ Giustizia per tutti chiude al 16.1% Glitv di domenica 5 giugno: vince la replica diSettembre Ieri sera, secondo glitv di domenica 5 giugno ...di ieri domenica 5 giugno 2022 in prima serata su Rai1 la fictionSettembre in replica è stata vista e rivista da una media di 2.802.000 spettatori pari al 17,7% di share. Su Canale5 ... Ascolti del 5 giugno: “Mina Settembre” e “Avanti un altro!”