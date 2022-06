Ascoli, Andrea Sottil lascia la panchina bianconera: adesso è ufficiale (Di lunedì 6 giugno 2022) La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: Andrea Sottil non è più l’allenatore dell’Ascoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso club marchigiano attraverso una nota: “Andrea Sottil lascia la panchina bianconera dopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella stagione 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa. Il club ringrazia mister Sottil per il grande lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali”. adesso per il tecnico si apriranno le porte della Serie A, ad attenderlo c’è una nuova avventura con l’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) La notizia era nell’aria da giorni, maè arrivata anche l’ufficialità:non è più l’allenatore dell’. Ad annunciarlo è stato lo stesso club marchigiano attraverso una nota: “ladopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella stagione 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa. Il club ringrazia misterper il grande lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali”.per il tecnico si apriranno le porte della Serie A, ad attenderlo c’è una nuova avventura con l’Udinese. SportFace.

