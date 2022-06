Armi per combattere Mosca: la lezione che gli Usa non hanno mai imparato (Di lunedì 6 giugno 2022) “La mia preoccupazione riguarda l’uso che la Cia fa di queste Armi e quali strumenti usi per garantire la sicurezza”, tuonava il senatore democratico dell’Arizona Dennis DeConcini nei primi mesi del 1986. Erano gli anni della Dottrina Reagan, il sostegno logistico, economico e militare americano alle fazioni anticomuniste in Europa, Asia, Africa ed Americhe. Da InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 6 giugno 2022) “La mia preoccupazione riguarda l’uso che la Cia fa di questee quali strumenti usi per garantire la sicurezza”, tuonava il senatore democratico dell’Arizona Dennis DeConcini nei primi mesi del 1986. Erano gli anni della Dottrina Reagan, il sostegno logistico, economico e militare americano alle fazioni anticomuniste in Europa, Asia, Africa ed Americhe. Da InsideOver.

