Armi all'Ucraina e il blocco Nato, l'ambasciatore Massolo avverte: se non le inviamo finiamo emarginati (Di lunedì 6 giugno 2022) Rinunciare ad inviare le Armi in Ucraina sarebbe "un problema di compattezza e coerenza" per il blocco occidentale di Paesi che stanno armando Kiev, con il fine di aiutarla a resistere all'invasione iniziata a febbraio dalla Russia di Vladimir Putin. Lo spiega Giampiero Massolo, ospite della puntata di lunedì 6 giugno di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete Quattro. "Siamo in una situazione eccezionale, che è una situazione di guerra, a cui corrisponde una modalità di reazione altrettanto eccezionale – sottolinea il presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) - Vanno avanti gli altri su base nazionale e il Paese che non ci sta viene emargiNato. Saremmo lasciati un po' da parte…". I giorni da cerchiare in rosso sul calendario ...

vitopetrocelli : Copasir: la lista delle armi italiane inviate all’Ucraina, paese in guerra, è riservata. Invece la lista di proscri… - GuidoDeMartini : ?????????? POSSONO COMPILARE TUTTE LE LISTE DI PROSCRIZIONE CHE VOGLIONO: LA REALTÀ È CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI… - La7tv : #omnibus Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ribadisce la sua contrarietà all'invio di nuove #armi all… - mariosalis : Non capisco ! La Russia puo' bombardare granai citta' civili ...All'Ucraina gli danno armi ma deve utilizzarle fac… - IvaPessa : RT @fortnardelli: Tabacci:'se non avessimo dato armi all'Ucraina ora Putin avrebbe avuto Donbass e Crimea gratis.' Ora invece c'è l'ha con… -