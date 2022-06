(Di lunedì 6 giugno 2022) Non c’è pace nel weekend di Roma e provincia sul fronte incendi. Oltre a le numerose fiamme che hanno interessato l’area sud della capitale,mente nel merito della Pineta di Castel Fusano, a bruciare è stata altresì una grande area del comune di, e nel dettaglio deldella zona di, nei pressi di Via Reggio Emilia., vasto incendio nelUn rogo è scoppiato nell’area comunale di una vecchia cava di tufo, a poca distanza da un centro anziani. A intervenire, gli uomini della protezione civile del nucleo operativo Airone con due pickup e una botte da 2000 litri. L’incendio, ha colpito sterpaglie e alberi ad alto fusto, ha riguardato una zona molto vasta. Sono stati necessari ...

Advertising

italiaserait : Ardea, pericolo incendo nel quartiere Nuova Florida -

Il Faro online

mortale per la generazione presente e per quelle a venire. Quasi non bastassero le ... cinque innocenti alla volta, dentro le vecchie cave di pozzolana, lungo la via che conduce ad. Poi, ...... non indi vita. Leggi anche Roma, ragazzina accoltella coetanea a Tor Bella Monaca Roma, 13enne picchiata dai bulli davanti alla scuola adMilano, 5 ragazzi accoltellati nella notte ... Ardea verso il voto, Mauro Porcelli: “Impianti fotovoltaici su terreni comunali per abbattere il costo delle bollette alle famiglie” Oltre a le numerose fiamme che hanno interessato l’area sud della capitale, nuovamente nel merito della Pineta di Castel Fusano, a bruciare è stata altresì una grande area del comune di Ardea, e nel ...Il candidato della Lista Azzurri: "Il progetto Comunità Energetiche favorirebbe anche il controllo del territorio grazie a nuove telecamere" ...