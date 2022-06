Anzio Tentata estorsione | rapina e lesioni | in tre finiscono in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato-Nettuno, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, nei confronti di 3 cittadini romeni di 46, 40 e 32 anni, tutti gravemente indiziati dei reati die violazione di domicilio, nonché, danneggiamento, porto abusivo di arma eaggravate. Nello specifico gli autori dei reati summenzionati si erano presentati a casa di alcuni connazionali vantando un debito per una cessione di un’attività commerciale. La cifra richiesta, però, non ...