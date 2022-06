Antonella Mosetti | il drammatico annuncio lascia di sasso i fan

Leggi su tvzap

(Di lunedì 6 giugno 2022) Che fine ha fatto? Non pochi utenti se lo chiedono da settimane: da giorni la soubrette è lontana dalla televisione e le sue apparizioni sui social network si son fatte sempre più rare. A rompere il silenzio su quanto sta accadendo è stata la stessa ex gieffina in una lunga intervista concessa al magazine «Novella 2000». La madre di Asia Nuccetelli ha rivelato di aver avuto nell’ultimo periodo dei problemi con Instagram, che le hanno causato anche importanti perdite economiche. Vediamo insieme di cosa si tratta… (continua a leggere dopo le foto), ilturba tutti i fan Quando si è delle star di Instagram comepuò capitare di incappare in qualche inconveniente. Ne ha parlato la ...