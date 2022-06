Antimafia | una parte significativa del Paese è impegnata a smantellarne la legislazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Trent’anni sono lo spazio di una generazione. Come si può pensare che bastino a spazzare via organizzazioni criminali con 200 anni di storia? Come si può pensare che i successi eccellenti incassati dallo Stato in questi ultimi tre decenni autorizzino a cantar vittoria e a “spegnere i riflettori”? Qualche giorno fa è morto Raffaele Ganci, aveva 90 anni, scontava diversi ergastoli, era ritenuto responsabile anche del sangue del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Era ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo di Milano, come è giusto che sia per un uomo anziano e molto malato. Un irriducibile corleonese, legatissimo a Totò Riina, non aveva mai collaborato con lo Stato: ha senz’altro incarnato la declinazione mafiosa del concetto di resilienza. Nel mese di maggio con l’operazione “Propaggine” la Distrettualedi Roma ha azzerato una locale di ...