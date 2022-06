Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 6 giugno

(Di lunedì 6 giugno 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Julia è una ragazza di città con un ottimo lavoro e un fidanzato con cui sta per sposarsi. Ma qualche giorno prima delle nozze riceve una notizia sconvolgente che la porta a trasferirsi in un paesino vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen. Non ci resta che darci appuntamento alle 14 e 45 su Canale 5. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni Un tragico evento... - AnnaMancini81 : Un altro domani Canale 5, la nuova soap in onda dal pomeriggio del 6 giugno: trama, cast, location - infoitcultura : 'Avanti un altro! Pure di sera', ultimo appuntamento: ecco le anticipazioni - infoitcultura : Avanti un altro! Pure di sera, l'ultima puntata oggi domenica 5 giugno in tv su Canale 5: ospiti e anticipazioni - AnnaMancini81 : Un altro domani: anticipazioni puntate settimanali dal 6 al 10 giugno 2022 -

Trame Undomani:su Carmen e Dayo Un terribile omicidio metterà seriamente nei guai Carmen Villanueva (Amparo Piñero) nelle puntate italiane di UnDomani in onda tra qualche settimana ...Serie tv in uscita a giugno: la top 10 vai alla gallery LA TRAMA DELLA SERIE TV: LE... non importa quando e non importa perché, ma se uno dei due avesse scritto all'la parola ' RUN ...Inizia una nuova settimana in compagnia delle nuove puntate di Un posto al Sole, la soap opera napoletana in onda ogni sera dal lunedì al venerdì su Rai3 ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 6 giugno 2022, su Canale 5.