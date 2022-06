Anticiclone in pausa, arrivano calo termico e temporali (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, quindi sul Mare del Nord, sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania dove si abbattono violenti temporali con importanti grandinate. Le spire di questo centro depressionario riusciranno a mettere in difficoltà il possente Anticiclone africano Scipione che, almeno temporaneamente, sarà costretto a retrocedere, lasciando indifesa la nostra Penisola. Sarà da martedì 7 che aria più fresca in quota raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l’atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci e temporali dai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Un vortice ciclonico posizionato tra il Regno Unito e la Danimarca, quindi sul Mare del Nord, sta creando non pochi problemi sulle Isole Britanniche, in Francia e in Germania dove si abbattono violenticon importanti grandinate. Le spire di questo centro depressionario riusciranno a mettere in difficoltà il possenteafricano Scipione che, almeno temporaneamente, sarà costretto a retrocedere, lasciando indifesa la nostra Penisola. Sarà da martedì 7 che aria più fresca in quota raggiungerà le regioni settentrionali rendendo l’atmosfera alquanto instabile. Sin dalle prime ore, infatti, rovesci edai settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto scenderanno verso le rispettive zone pianeggianti, sia pure a carattere piuttosto irregolare. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ...

