Anniversario Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Ragusa 2022

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Oggi, 6 giugno, in occasione del 208° Annuale dideisi è tenuta, alla presenza delle massime Autorità religiose, civili e militari della Provincia, una cerimonia commemorativa all’esterno della Caserma del Comando Provinciale deidi, durante la quale il Comandante Provinciale ha ripercorso l’impegno deiin provincia.Il Comando Provinciale diha indirizzato le risorse a disposizione verso le dinamiche che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza della popolazione, investendo energie massicce nei servizi di pattugliamento del territorio (nei centri abitati più consistenti come nelle aree rurali più recondite), negli interventi in emergenza, ...

Advertising

poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 208° anniversario di fondazione dell’Arma dei #Carabinieri: - Esercito : Oggi celebriamo il 208° anniversario della fondazione della #Benemerita! Auguri alle donne e agli uomini dei… - quotidianodirg : #Ragusa – Oggi, 6 giugno 2022, in occasione del 208° Annuale di Fondazione dell’#ArmadeiCarabinieri si è tenuta, al… - PucciarelliLega : ???? Cerimonia di celebrazione del 208° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri a La Spezia, che torn… -

Il Comandante Generale dei Carabinieri alla cerimonia per il 208esimodell'Arma. "Rivolgiamo la nostra attenzione alla dignità del lavoro. Gli oltre 190.000 ...i 208 anni dalla...'Nell'occasione del 208modelladell'Arma a nome delle deputate e dei deputati del Pd esprimo un sincero ringraziamento per l'impegno quotidiano a garanzia della legalità della sicurezza di tutti i ...Nella storica caserma «Salvo D’Acquisto», in via Salvatore Tommasi, è stato celebrato il «compleanno» numero 208 dell’Arma dei carabinieri. Durante la cerimonia sono state consegnate onorificenze e ri ...I carabinieri di Trapani hanno celebrato il 208' anniversario della fondazione dell’Arma. La manifestazione si è svolta davanti al comando provinciale di via Orlandini. I carabinieri in tutta Italia s ...