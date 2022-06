Angelo Moriondo e il caffè, chi è l'uomo celebrato da Google che ha rivoluzionato le nostre vite (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sorpresa, oggi lunedì 6 giugno. Una sorpresa che arriva dritta dritta dall'ultimo "doodle" proposto da Google. Si tratta di quelle variazioni creative del logo del colosso di Mountain View che servono per celebrare fatti, avvenimenti, persone e ricorrenze. Bene, oggi il doodle in Italia è dedicato ad Angelo Moriondo. E in molti si sono chiesti: di chi si tratta? Presto detto: è l'uomo che ha inventato uno degli oggetti più presenti nelle vite di tutti noi, ossia la macchina del caffè espresso. Insomma, Moriondo ha estratto dal proverbiale cilindro un oggetto che almeno per noi italiani avrebbe avuto una portata rivoluzionaria. Il doodle cade oggi, 6 giugno, perché in questa data nel lontano 1851 Angelo Moriondo nasceva a Torino, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Una sorpresa, oggi lunedì 6 giugno. Una sorpresa che arriva dritta dritta dall'ultimo "doodle" proposto da. Si tratta di quelle variazioni creative del logo del colosso di Mountain View che servono per celebrare fatti, avvenimenti, persone e ricorrenze. Bene, oggi il doodle in Italia è dedicato ad. E in molti si sono chiesti: di chi si tratta? Presto detto: è l'che ha inventato uno degli oggetti più presenti nelledi tutti noi, ossia la macchina delespresso. Insomma,ha estratto dal proverbiale cilindro un oggetto che almeno per noi italiani avrebbe avuto una portata rivoluzionaria. Il doodle cade oggi, 6 giugno, perché in questa data nel lontano 1851nasceva a Torino, ...

