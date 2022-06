Angel Di Maria, il Mundo Deportivo: “Aspetta un’offerta dal Barcellona” (Di lunedì 6 giugno 2022) Angel Di Maria non fa chiarezza sul suo futuro. “Non ho nulla in testa, l’ho detto già l’altro giorno – ha detto l’argentino a TycSports – Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e grandi città e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro”. “Penso alla Nazionale per ora, poi ci saranno le vacanze e solo dopo vedremo di decidere”. Intanto, il 34enne – obiettivo della Juventus – sembra interessare anche in Spagna. Secondo il Mundo Deportivo, il fantasista sarebbe in attesa di un’offerta del Barcellona. La società blaugrana, dopo la cessione di Dembelé, diretto al Chelsea, presenteranno un’offerta a Di Maria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022)Dinon fa chiarezza sul suo futuro. “Non ho nulla in testa, l’ho detto già l’altro giorno – ha detto l’argentino a TycSports – Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e grandi città e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro”. “Penso alla Nazionale per ora, poi ci saranno le vacanze e solo dopo vedremo di decidere”. Intanto, il 34enne – obiettivo della Juventus – sembra interessare anche in Spagna. Secondo il, il fantasista sarebbe in attesa didel. La società blaugrana, dopo la cessione di Dembelé, diretto al Chelsea, presenterannoa Di. SportFace.

