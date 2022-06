Andrea Zenga racconta l’episodio spiacevole in treno con Chinu: le sue parole (VIDEO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Andrea Zenga racconta ai fan cos’è accaduto durante il viaggio in treno con Chinu: ecco cosa è emerso dalle sue parole Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno accolto nella loro famiglia un cucciolo di Carlino, Chinu. Il piccolo è diventato fin da subito la mascotte ed è sempre più amata dai fan dei Zengavò. Rosalinda e Andrea vivono una delle storie più belle nate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni hanno lasciato Milano per raggiungere Osimo e trascorre alcuni giorni prima di partire per la Spagna con degli amici. Rosalinda ha raggiunto Barcellona con delle amiche ed una futura sposa per celebrare l’addio al nubilato di un’amica mentre Andrea con lo sposo e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022)ai fan cos’è accaduto durante il viaggio incon: ecco cosa è emerso dalle suee Rosalinda Cannavò hanno accolto nella loro famiglia un cucciolo di Carlino,. Il piccolo è diventato fin da subito la mascotte ed è sempre più amata dai fan deivò. Rosalinda evivono una delle storie più belle nate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni hanno lasciato Milano per raggiungere Osimo e trascorre alcuni giorni prima di partire per la Spagna con degli amici. Rosalinda ha raggiunto Barcellona con delle amiche ed una futura sposa per celebrare l’addio al nubilato di un’amica mentrecon lo sposo e ...

