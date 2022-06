Ancora distanza tra Koulibaly e il Napoli per il rinnovo: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) Sarà certamente un’estate caldissima in casa Napoli sul fronte rinnovi. Dopo il mancato rinnovo di Lorenzo Insigne, che già durante la stagione aveva annunciato il suo addio, la dirigenza azzurra è al lavoro per provare a rinnovare i contratti di diversi giocatori. Oltre al discorso relativo a Dries Mertens, che pare abbia presentato richieste fuori dai parametri azzurri, De Laurentiis è in contatto anche con l’entourage di Ospina e di Koulibaly. Kalidou Koulibaly (Getty Images) Il contratto del portiere colombiano scade già quest’estate, mentre quello di Koulibaly è in scadenza nel 2023. A meno di offerte importanti, il Napoli non è intenzionato a cedere il suo “Comandante” in questa sessione di mercato e proprio per questo motivo vorrebbe prolungare il contratto del suo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) Sarà certamente un’estate caldissima in casasul fronte rinnovi. Dopo il mancatodi Lorenzo Insigne, che già durante la stagione aveva annunciato il suo addio, la dirigenza azzurra è al lavoro per provare a rinnovare i contratti di diversi giocatori. Oltre al discorso relativo a Dries Mertens, che pare abbia presentato richieste fuori dai parametri azzurri, De Laurentiis è in contatto anche con l’entourage di Ospina e di. Kalidou(Getty Images) Il contratto del portiere colombiano scade già quest’estate, mentre quello diè in scadenza nel 2023. A meno di offerte importanti, ilnon è intenzionato a cedere il suo “Comandante” in questa sessione di mercato e proprio per questo motivo vorrebbe prolungare il contratto del suo ...

