Ana de Armas in vacanza in Italia: l’ex di Ben Affleck super sexy in bikini in Costiera Amalfitana (Di lunedì 6 giugno 2022) In una serie di foto sui social, Ana de Armas ha documentato la sua vacanza in Italia tra Positano e Capri, con gite in barca ai Faraglioni e storie di Instagram dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra “Buongiorno a te” di Luciano Pavarotti e “Funiculì funicolà”. Tra gli scatti anche qualche ritratto bollente in bikini che ha fatto impazzire i follower… L’attrice cubana ha mostrato in diversi scatti i panorami mozzafiato che sta visitando. A quanto pare l’affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura dell’ultimo film della saga di James Bond “No Time to Die”, impazzisce per il cibo e il mare Italiano. Questo 2022 è un anno da protagonista per l’attrice. Dopo l’uscita in streaming di “Deep water”, thriller erotico di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 6 giugno 2022) In una serie di foto sui social, Ana deha documentato la suaintra Positano e Capri, con gite in barca ai Faraglioni e storie di Instagram dedicate alle delizie della cucina campana, a partire dalla pizza, accompagnate da musica a tema, tra “Buongiorno a te” di Luciano Pavarotti e “Funiculì funicolà”. Tra gli scatti anche qualche ritratto bollente inche ha fatto impazzire i follower… L’attrice cubana ha mostrato in diversi scatti i panorami mozzafiato che sta visitando. A quanto pare l’affascinante e temibile Paloma, agente della Cia sotto copertura dell’ultimo film della saga di James Bond “No Time to Die”, impazzisce per il cibo e il mareno. Questo 2022 è un anno da protagonista per l’attrice. Dopo l’uscita in streaming di “Deep water”, thriller erotico di ...

