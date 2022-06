Amministrative, a 6 giorni dal voto il dibattito sui social aumenta d'intensità (Di lunedì 6 giugno 2022) La Sicilia è la regione più citata sui social, nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno scorso, in merito alle prossime elezioni Amministrative del 12 giugno. Lo rileva il nuovo report di Volocom, società informatica – fondata da Valerio Bergamaschi – leader nella Media Monitoring. L'analisi, che mette a confronto la discussione sulle Amministrative nei 24 capoluoghi di provincia chiamati alle urne, vede al secondo posto, dopo la Sicilia (910 post), la Lombardia (424 post). Ultima posizione del podio per la Liguria che ha generato 281 post. “Questo monitoraggio periodico – afferma Lucrezia Maggio, Direttore VoloCommunication – rileva come la discussione social sulle elezioni sta aumentando di volume, come era prevedibile, nella settimana di avvicinamento alle urne”. Va notato che la Sicilia è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La Sicilia è la regione più citata sui, nella settimana dal 28 maggio al 3 giugno scorso, in merito alle prossime elezionidel 12 giugno. Lo rileva il nuovo report di Volocom, società informatica – fondata da Valerio Bergamaschi – leader nella Media Monitoring. L'analisi, che mette a confronto la discussione sullenei 24 capoluoghi di provincia chiamati alle urne, vede al secondo posto, dopo la Sicilia (910 post), la Lombardia (424 post). Ultima posizione del podio per la Liguria che ha generato 281 post. “Questo monitoraggio periodico – afferma Lucrezia Maggio, Direttore VoloCommunication – rileva come la discussionesulle elezioni stando di volume, come era prevedibile, nella settimana di avvicinamento alle urne”. Va notato che la Sicilia è stata ...

Advertising

iosonofil : Ed è ormai un rumour molto insistito degli ultimi giorni che Giancarlo #Giorgetti (ma anche Massimiliano #Fedriga,… - stefano_paolini : Stasera #Report manderà in onda un'inchiesta sul #M5S e le scelte dei candidati sulla piattaforma #rousseau. Siamo… - montalcinonews : Elezioni amministrative di #Montalcino, chi non ha ancora ricevuto la tessera elettorale, l’ha smarrita oppure ce l… - TheItalianTimes : ?? DOMENICA 12 GIUGNO #Amministrative e #referendum, mancano pochi giorni all’election day. Nove mln al voto per i c… - CorriereAl : Elezioni amministrative: ultimi giorni di campagna elettorale, poi la parola agli elettori. Focus sul comune di Ale… -