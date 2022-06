Amici | la lietissima notizia manda fuori di testa i fan | Maria al settimo cielo

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Una splendidaproveniente daha fatto impazzire i fan e, naturalmente,De Filippi non potrebbe che esserne felice. Ecco cos’è successo. Anche per questa edizione,ha chiuso i battenti con la vittoria di Luigi Strangis. Ora i ragazzi sono pronti per affrontare nuove sfide e poter realizzare i loro sogni ancor più concretamente. Vedasi, ad esempio, Carola o Sissi che addirittura ha spiccato il volo fino a New York.De Filippi-Altra(Fonte: Google)Ma in particolare, ecco sopraggiungere una bellissima e inaspettatada aver reso alchiunque, dai fan alla medesima padrona di casa,De Filippi. Finalmente è successo poiché aleggiava grande ...