Altro che anabolizzanti | ecco cosa stimola il fisico durante gli allenamenti ed è legale

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ha un potere catartico: riesce a suggerirci trascendenza, a risvegliare emozioni sopite e a liberare energie mentali. Ma che effetto ha invece sul nostro corpo? Molti atleti si allenano ascoltando musica. Si tratta soltanto di un accompagnamento di sottofondo, per vivacizzare l’ambiente, oppure la musica può avere effetti importati sull’allenamento? Secondo alcuni ricercatori la musica giusta può agire dante a livello. Può insomma cancellare la stanchezza e motivarcilo sport. In tale senso le note e il ritmo funzionerebbero meglio di qualsiasi forma di doping. Perché allenarsi con la musica di sottofondo è meglio che allenarsi in silenzio… (Pixabay) – www.curiosauro.itMusica e allenamento: un connubio virtuoso Qual è il meccanismo neurale attraverso cui la musica ...