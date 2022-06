Alta velocità Napoli-Roma: ancora tre giorni per tornare alla normalità dopo l’incidente di venerdì scorso (Di lunedì 6 giugno 2022) “In tre giorni ci sarà il ripristino completo della situazione. Rfi sta lavorando giorno e notte su questo. Quindi penso che il problema non avrà effetti di medio termine”. Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, a margine dell’evento ‘Rinascimento Bergamo’ in corso al Palazzo delle Stelline di Milano, ha dato aggiornamenti sullo stato della viabilità ferroviaria dopo l’incidente ferroviario dello scorso venerdì a Roma sulla linea dell’Alta velocità. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 giugno 2022) “In treci sarà il ripristino completo della situazione. Rfi sta lavorando giorno e notte su questo. Quindi penso che il problema non avrà effetti di medio termine”. Così il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini, a margine dell’evento ‘Rinascimento Bergamo’ in corso al Palazzo delle Stelline di Milano, ha dato aggiornamenti sullo stato della viabilità ferroviariaferroviario dellosulla linea dell’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della… - melablog : Linksys EA7500v3 Router Wi-Fi alta velocità, solo 29€ - TitoDarca : RT @LucaGuala: per chi non ricorda l'incidente: i bambini erano seduti sul gradino della soglia di casa, su una stretta strada senza marcia… -