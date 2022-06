Alta velocità ancora nel caos, ecco le conseguenze del Frecciarossa deragliato (Di lunedì 6 giugno 2022) Ritardi, cancellazioni e sovraffollamenti nelle stazioni. Da tre giorni l'intera rete ferroviaria italiana è nel caos, dopo che venerdì intorno alle 14 un treno dell'Alta velocità Frecciarossa è parzialmente deragliato nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Partito da Torino e diretto a Napoli, l'ultimo vagone è uscito dai binari appena prima di entrare nella galleria della Serenissima, venendo trascinato per alcuni metri. La corsa è stata bruscamente fermata, ma la locomotiva posteriore ha comunque sbattuto contro l'ingresso della galleria, spezzandosi in più parti. Il peggio è stato evitato grazie alla velocità di percorrenza, perchè in quel momento il treno stava procedendo a 80 km/h, piuttosto piano per un treno ad Alta velocità. Tutti i 219 ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Ritardi, cancellazioni e sovraffollamenti nelle stazioni. Da tre giorni l'intera rete ferroviaria italiana è nel, dopo che venerdì intorno alle 14 un treno dell'è parzialmentenei pressi della stazione di Roma Prenestina. Partito da Torino e diretto a Napoli, l'ultimo vagone è uscito dai binari appena prima di entrare nella galleria della Serenissima, venendo trascinato per alcuni metri. La corsa è stata bruscamente fermata, ma la locomotiva posteriore ha comunque sbattuto contro l'ingresso della galleria, spezzandosi in più parti. Il peggio è stato evitato grazie alladi percorrenza, perchè in quel momento il treno stava procedendo a 80 km/h, piuttosto piano per un treno ad. Tutti i 219 ...

