Allarme inflazione e caro energia in Italia: in aumento gli stipendi netti, ecco per chi e cosa ha deciso il Governo (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Allarme inflazione e caro energia tornano al centro dell’agenda politica. Al Festival dell’Economia di Trento, il Ministro per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, è intervenuta con un discorso che mette al centro la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, dei giovani e dei pensionati. Tutte quelle categorie, cioè, che sono state colpite dall’aumento dei costi. cosa ha detto la Gelmini sull’inflazione Al Festival dell’Economia, svoltosi a Trento, la Gelmini ha parlato di un possibile nuovo taglio del costo del lavoro per tutelare il potere d’acquisto di famiglie, giovani e pensionati. In un’intervista al Messaggero, il Ministro ha detto: “Il Governo ha stanziato 30 miliardi, gli ultimi 15 recuperando vecchie risorse. Il punto credo sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) L’tornano al centro dell’agenda politica. Al Festival dell’Economia di Trento, il Ministro per gli affari regionali, Mariastella Gelmini, è intervenuta con un discorso che mette al centro la tutela del potere d’acquisto delle famiglie, dei giovani e dei pensionati. Tutte quelle categorie, cioè, che sono state colpite dall’dei costi.ha detto la Gelmini sull’Al Festival dell’Economia, svoltosi a Trento, la Gelmini ha parlato di un possibile nuovo taglio del costo del lavoro per tutelare il potere d’acquisto di famiglie, giovani e pensionati. In un’intervista al Messaggero, il Ministro ha detto: “Ilha stanziato 30 miliardi, gli ultimi 15 recuperando vecchie risorse. Il punto credo sia ...

Advertising

CorriereCitta : Allarme inflazione e caro energia in Italia: in aumento gli stipendi netti, ecco per chi e cosa ha deciso il Governo - moneypuntoit : ?? Allarme inflazione, stipendi netti in aumento: ecco per chi. La decisione del governo ?? - Borsapretporter : Economia: Bini Smaghi, il nodo resta il debito ( - larenait : «La situazione dei prezzi in Italia è letteralmente fuori controllo, e per trovare una inflazione così elevata occo… - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: ??????????????` ????/???? - #Italia, l’#inflazione sale: il costo della vita aumenta del 6,9%, rialzo maggiore dal 1986. Ad aumentar… -