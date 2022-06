Alberto Matano si sposa, Mara Venier officerà le nozze (Di lunedì 6 giugno 2022) Il conduttore andrà all’altare col compagno Simone. Alberto Matano conferma tutti i rumors a Il Fatto Quotidiano. A celebrare le nozze l’amica Mara Venier. Alberto Matano, una decisione a lungo attesa Dopo il coming out di otto mesi fa (ottobre 2021) e l’intenzione di convogliare a nozze a febbraio 2022, Alberto Matano è pronto al grande passo con il compagno di una vita, Riccardo, avvocato romano 55enne. Una decisione attesa tanto ma presa in pochissimo tempo, così il presentatore del daytime Rai si lascia andare sui dettagli organizzativi: Le nozze saranno celebrate questo giugno. Non a Luglio come aveva spifferato la rivista del direttore Alfonso Signorini. A officiare la nostra amica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) Il conduttore andrà all’altare col compagno Simone.conferma tutti i rumors a Il Fatto Quotidiano. A celebrare lel’amica, una decisione a lungo attesa Dopo il coming out di otto mesi fa (ottobre 2021) e l’intenzione di convogliare aa febbraio 2022,è pronto al grande passo con il compagno di una vita, Riccardo, avvocato romano 55enne. Una decisione attesa tanto ma presa in pochissimo tempo, così il presentatore del daytime Rai si lascia andare sui dettagli organizzativi: Lesaranno celebrate questo giugno. Non a Luglio come aveva spifferato la rivista del direttore Alfonso Signorini. A officiare la nostra amica ...

