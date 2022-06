Al Bano Carrisi | “Non potevo permettere questo” | Il duro attacco sulla storia con Romina

Leggi su esclusiva

(Di lunedì 6 giugno 2022) Hanno riempito le pagine delle più importanti riviste patinate nazionali ed internazionali. Alsono una delle coppie più amate della musica italiana. Un tira e molla che in qualche modo dura fino ai giorni nostri. Alperò ha rilasciato una dura dichiarazione che potrebbe togliere ogni dubbio. Non si sa se è nato primo il sodalizio musicale o la lorod’amore. Un vortice che vede protagonisti AlPower fin dagli anni ’70. E’ una questione ancora aperta che fa discutere l’opinione pubblica. I loro fan sperano in un ritorno di fiamma, ma Alcon le sue parole vuole mettere in chiaro alcuni aspetti della loro relazione. Al(fonte web)Al, ...