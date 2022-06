Advertising

Teleclubitalia.it

... poco più di un'ora da e per Napoli Centrale, appena 53 minuti da e verso Napoli. La ... affiancati dapartnership e iniziative per potenziare l'offerta verso le località costiere o ad ...... il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, il sindaco di, ... Il risultato è sempre straordinario: la passione dellegenerazioni è travolgente, per questo ci ... Afragola, nuove intimidazioni alla Masseria Ferraioli: presto incontro in prefettura Afragola, 5 Giugno - “Nuovo avvertimento mafioso. Chi tocca la Masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola tocca tutti noi. Dopo la richiesta di pizzo, un ...Dopo lo svio di ieri, il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui ...