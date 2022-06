AEW | Bryan Danielson infortunato | ma non starà fuori a lungo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nelle scorse ore si era diffusa la voce di un infortunio per l’American Dragon,: l’ex WWE si sarebbedurante l‘Anarchy In The Arena match di Double or Nothing, destando molta preoccupazione tra i fan. Infatti, l’AEW ha rimosso il wrestler da un meet and greet la scorsa notte, asserendo appunto che la causa fosse un infortunio che gli impediva di viaggiare.non ha un contratto in esclusiva con la federazione di Jacksonville e ha la libertà di accettare anche bookings da altre federazioni indipendenti, ma Tony Khan ha deciso di bloccare gli altri appuntamenti del Dragone, lasciandogli fare solo apparizioni in cui non avrebbe lottato. Gli aggiornamentiAlvarez di F4WOnline ha fornito aggiornamenti sulla situazione di, ...

