Adriatica Ionica Race 2022 | tappa di oggi Ferrara-Brisighella | orari | percorso | altimetria | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la vittoria di ieri di Natnael Testfatsion nell’arrivo a Cima Grappa, è già tempo di pensare alladi. La terza frazione dell’, corsa di cinque giorni organizzata dal campione del mondo 1986 Moreno Argentin, si svolgerà tutta in Emilia Romagna. I corridori partiranno dae arriveranno adopo 137,2 km che si preannunciano ricchi di divertimento. Il via ufficiale verrà dato alle ore 12.10. Le immagini televisive dell’evento saranno trasmesse in differita tv su Rai Sport (alle ore 18:30) e inin differita su PMG Sport (alle ore 16:00). OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta per non farvi perdere nemmeno un attimo di questa corsa a tappe sul suolo ...