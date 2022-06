Adesso l'Ue deve difendere le sue sanzioni in Corte, e non sarà semplice (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Unione europea ha imposto sanzioni alla Russia di Vladimir Putin, colpendo non solo uomini politici ma anche imprenditori vicini al presidente, come risposta all'invasione dell'Ucraina. Ma ora molti di loro si stanno rivolgendo al... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 giugno 2022) L'Unione europea ha impostoalla Russia di Vladimir Putin, colpendo non solo uomini politici ma anche imprenditori vicini al presidente, come risposta all'invasione dell'Ucraina. Ma ora molti di loro si stanno rivolgendo al...

Advertising

gora_ant : @DiegoFusaro Come dire, adesso che gli hanno fregato la Casa al guitto #Fusaro, si deve scalare le brache e prender… - debdeb1973 : RT @FrankFaina77: @baronemarco80 È rimasto un po indietro , se vuole stare completamente protetto adesso deve farsi 3 dosi per il vaiolo de… - alexbarbera : RT @LaStampa: Draghi apre al taglio del cuneo fiscale: “Ma adesso il clima deve cambiare” - CogliaWho : Se non sbaglio adesso il tipo ne deve pagare 28 e gli cadranno le braccia - borbottosempre : RT @grigio2: Ma tu guarda se, adesso, una donna non deve nemmeno essere libera di amputare un dito al compagno e di defecargli sul letto! S… -