"Aderenza alla terapia fondamentale per il controllo dell'asma" (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – "L'asma è una malattia infiammatoria caratterizzata da sintomi importanti: tosse, affanno, respiro sibilante e senso di costrizione toracica. La severità dell'asma è normalmente definita in base al tipo di trattamento che il paziente assume. Nei pazienti che non assumono la terapia, il livello di severità è individuato dalla gravità dei sintomi. Per garantire il controllo di questa patologia, però, è importantissimo che il paziente assuma i farmaci regolarmente e che sia estremamente aderente al piano terapeutico prescritto dallo specialista". Così Giovanna Elisiana Carpagnano, professore associato, direttrice della Scuola di specializzazione di Malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Bari, in un'intervista pubblicata su 'Alleati per la Salute' (www.alleatiperlasalute.it),

