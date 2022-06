Adempimenti fine anno. Gli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 giugno 2022) Gli artt. 28 e 29 del CCNL/2007 definiscono puntualmente glidi lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento. Quando lesono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo). L'articolo .

