Addio alla Nazionale del possesso palla? L’Italia è tornata a giocare all’italiana (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche in Nazionale sta tornando il caro, vecchio contropiede? È presto per dirlo ma i segnali ci sono. È quel che scrive la Gazzetta all’indomani dell’1-1 contro la Germania in Nations League. Il quotidiano resta cauto anche perché la formazione di Mancini è stata fortemente dettata dalle necessità visto che in Nazionale c’è stata la diaspora. Scrive però Licari che la “vecchia” Italia oggi non si vede. E non è detto che torni. Non ci sono Jorginho e Verratti a interpretare il doppio play. Non si vedono “possesso palleggiato”, 800 tocchi a partita, 3-2-5 in fase d’attacco, l’esterno-ala che squilibra le difese. Quella era la Nazionale più offensiva e dominante degli ultimi decenni. Scrive la Gazza: Segni particolari: possesso medio del 53%, 793 palloni (e quasi 600 passaggi), 28 tocchi nell’area ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche insta tornando il caro, vecchio contropiede? È presto per dirlo ma i segnali ci sono. È quel che scrive la Gazzetta all’indomani dell’1-1 contro la Germania in Nations League. Il quotidiano resta cauto anche perché la formazione di Mancini è stata fortemente dettata dalle necessità visto che inc’è stata la diaspora. Scrive però Licari che la “vecchia” Italia oggi non si vede. E non è detto che torni. Non ci sono Jorginho e Verratti a interpretare il doppio play. Non si vedono “palleggiato”, 800 tocchi a partita, 3-2-5 in fase d’attacco, l’esterno-ala che squilibra le difese. Quella era lapiù offensiva e dominante degli ultimi decenni. Scrive la Gazza: Segni particolari:medio del 53%, 793 palloni (e quasi 600 passaggi), 28 tocchi nell’area ...

