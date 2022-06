Addio al giornalista e scrittore Gianni Clerici | voce storica del tennis

Advertising

fanpage : Addio a Gianni #Clerici una delle voci più originali, argute e sagaci del giornalismo italiano - infoitinterno : Addio a Gianni Clerici: giornalista, scrittore e voce del tennis - infoitinterno : Addio a Gianni Clerici, morto a 91 anni lo storico giornalista sportivo - fabribrini : RT @StefanoPutinati: Addio a uno scrittore raffinato. Gli sia lieve la terra. Gianni Clerici, morto il grande scrittore, giornalista e st… - Michele02828265 : Addio Gianni, uno dei pochi giornalisti di sport colti e intelligenti. Ha raccontato il TENNIS come un romanzo epi… -

E' morto a 91 anni Gianni Clerici ,e scrittore, firma storica di "Repubblica". Si è spento a Bellagio, sul Lago di Como: avrebbe compiuto 92 anni a luglio. E' stato un giocatore di tennis e poi per tutta la vita ha scritto ...ROMA - Gianni Clerici non ce l'ha fatta. Lo scrittore,e storica firma di 'Repubblica' per il tennis, si è spento a Bellagio , sul Lago di Como : avrebbe compiuto 92 anni a luglio. Clerici, ex giocatore di tennis ed esperto conoscitore della ...Nel 2010 Veronica Lavenia e Piero Pardini hanno pubblicato la sua biografia, dal titolo Il cantastorie instancabile. Gianni Clerici lo scrittore, il poeta il giornalista. Nel 2006 Clerici è stato ...E' morto a 91 anni Gianni Clerici, giornalista e scrittore, firma storica di "Repubblica". Si è spento a Bellagio, sul Lago di Como: avrebbe compiuto 92 anni a luglio. E' stato un giocatore di tennis ...