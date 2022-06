Addio a Gianni Clerici | Pietrangeli | “Persona unica e irripetibile”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 giugno 2022) Una penna da ‘Gesti bianchi’. Da scrittore prestato allo sport e al giornalismo, come lo definì Calvino,ha raccontato il tennis con una buona dose di stile in più di come lo aveva giocato da ragazzo. Ma con identica raffinatezza dei tempi in cui si andava in campo solo con maglietta e pantaloncini candidi. La morte lo ha raggiunto a 91 anni, lui che si definiva ‘scriba’ e dava epos a ogni incontro, in voce e in coppia con Rino Tommasi alla tv, ma soprattutto sulle colonne dei giornali di carta, dalla Gazzetta dello Sport fino a Repubblica. Racconti più che cronache, dove il risultato era un dettaglio. Analogie, neologismi (‘bimane’ per Borg, ‘arrotato’ per il suo tennis), riferimenti dotti,ggi e divagazioni in una breve novella che assomigliava spesso a una sorta di ‘variazione Goldberg’ del giornalismo: ...