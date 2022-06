Addio a Gianni Clerici, penna e voce del tennis (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Uno scrittore in prestito allo sport”. Così Italo Calvino aveva definito Gianni Clerici, morto oggi a Bellaggio, su lago di Como, all’età di 91 anni. Il giornalista, scrittore e telecronista, per i più, rimarrà per sempre “quello del tennis”, l’inviato ai grandi tornei internazionali, il protagonista di irresistibili telecronache in coppia con l’amico Rino Tommasi, l’autore di monografie monumentali come “Wimbledon”, dedicata a quello che uno dei suoi maestri, lo scrittore Giorgio Bassani, chiamava “il Vaticano del tennis”. La sua salute era peggiorata dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2020. Maestro di giornalismo sportivo, noto a livello internazionale per la sua conoscenza del tennis, Clerici – che era stato un tennista in gioventù – per il ... Leggi su funweek (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Uno scrittore in prestito allo sport”. Così Italo Calvino aveva definito, morto oggi a Bellaggio, su lago di Como, all’età di 91 anni. Il giornalista, scrittore e telecronista, per i più, rimarrà per sempre “quello del”, l’inviato ai grandi tornei internazionali, il protagonista di irresistibili telecronache in coppia con l’amico Rino Tommasi, l’autore di monografie monumentali come “Wimbledon”, dedicata a quello che uno dei suoi maestri, lo scrittore Giorgio Bassani, chiamava “il Vaticano del”. La sua salute era peggiorata dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2020. Maestro di giornalismo sportivo, noto a livello internazionale per la sua conoscenza del– che era stato unta in gioventù – per il ...

Advertising

chetempochefa : - “Abbiamo fatto una tirata non stop Como-Wimbledon. 18 ore.” Addio a Gianni #Clerici, il signore del tennis. Lo… - SkySport : Gianni Clerici, addio allo Scriba del tennis: aveva 91 anni #SkySport #Clerici #GianniClerici #Tennis - fanpage : Addio a Gianni #Clerici una delle voci più originali, argute e sagaci del giornalismo italiano - shineelite2 : RT @shineelite2: Che dire? Un grandissimo,compravo Repubblica solo per leggere le sue cronache tennistiche. Un autentico poeta. Addio Giann… - shineelite2 : Che dire? Un grandissimo,compravo Repubblica solo per leggere le sue cronache tennistiche. Un autentico poeta. Addi… -