A Milano rischia di scomparire il Circolo reduci e combattenti: "È storia della città, il Comune vuole completare il nuovo progetto urbanistico" (Di lunedì 6 giugno 2022) "Questo posto esiste da oltre cent'anni ma oggi rischia di scomparire a causa di un nuovo progetto urbanistico". È questo il grido di allarme che arriva da Nunzio Taccardi, il gestore del Circolo combattenti e reduci – sezione "Volta-Garibaldi" di Milano. Uno spazio creato nel 1919 per accogliere i veterani delle due guerre ma che oggi è diventato un luogo di ritrovo per giovani e anziani. "Il giardino dove ci troviamo adesso, insieme al suo storico glicine, è a rischio perché il Comune vuole completare un progetto urbanistico con la costruzione di una seconda piramide proprio qui" spiega Taccardi indicando i tavoli all'aperto (il riferimento è alla ...

