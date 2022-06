A Manduria si disegna il Futuro di “Piazza Coperta”

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 6 giugno 2022)re unpossibile e sostenibile per la “” di, ovvero la “Chiazza”, come viene chiamato daini il mercato coperto che, sorto nel 1955 nel cuore del centro storico, negli ultimi anni ha subito un lento declino. Questo sarà il tema della manifestazione “Ildi: una proposta partecipata per ripartire tra tradizione e innovazione”, un momento di pubblico confronto che si svolgerà, alle ore 17.00 di mercoledì 8 giugno, presso il Mercato coperto in via Federico Schiavoni a. Moderati da Andrea Polimeno e Floriana Guida, rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’Associazione “Naturalmente a Sud”, sono previsti gli interventi di Rocco De ...