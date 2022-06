A Kiev si pensa di attaccare la Russia per riprendere il Donbass (Di lunedì 6 giugno 2022) Il consigliere del ministro degli Interni ucraino, Viktor Andrusiv, ritiene che le forze di Kiev dovrebbero entrare nel territorio russo per cercare di riconquistare il Donbass. Andrusiv, nella giornata di domenica 5 giugno, ha affermato che “l’essenza di un contrattacco di successo è prendere punti strategici. Ad esempio, prendere Kherson con pesanti combattimenti, da un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 6 giugno 2022) Il consigliere del ministro degli Interni ucraino, Viktor Andrusiv, ritiene che le forze didovrebbero entrare nel territorio russo per cercare di riconquistare il. Andrusiv, nella giornata di domenica 5 giugno, ha affermato che “l’essenza di un contrattacco di successo è prendere punti strategici. Ad esempio, prendere Kherson con pesanti combattimenti, da un InsideOver.

