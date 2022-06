60mila assunzioni docenti per il 2022 | ma i conti non tornano | da coprire quasi 80mila cattedre Ecco i posti liberi

(Di lunedì 6 giugno 2022) Pochi giorni alla conclusione delle lezioni per l'anno scolastico 2021-22. In alcune regioni, come le Marche e l'Emilia Romagna, la campanella è già suonata, da mercoledì 8, invece, nelle altre regioni italiane si concluderanno le lezioni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : 60mila assunzioni per il prossimo anno, ma i conti non tornano: da coprire quasi 80mila cattedre -

Scuolainforma

...il dimezzamento degli iscritti negli istituti scolastici che formano camerieri e cuochi (da... 'È chiaro che la decontribuzione sullestagionali - chiarisce il presidente provinciale ......altre iniziative per il dimensionamento delle nostre strutture scolastiche e il percorso... Assumeremo 61mila insegnanti dopo iscorsi. Percorsi e concorsi, ci sarà un periodo di prova. Assunzioni docenti 2022/23, numeri preoccupanti ma il Ministero ‘punta’ sui concorsi Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2022/23, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha parlato di circa 60mila assunzioni (qualcosa in più, tra i 61 e i 63mila) che si andranno a ...Due anni fa mille carabinieri hanno fermato e intervistato i rider in tutte le città italiane, realizzando un’indagine senza precedenti su oltre 60mila lavoratori. Il risultato: paghe da fame e zero d ...