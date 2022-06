6 accessori degli anni 2000 di tendenza per questa estate (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella moda, le vecchie tendenze possono facilmente tornare in voga ancora e ancora. Negli ultimi tempi le star più alla moda di Hollywood stanno dimostrando che i trend degli anni 2000 stanno vivendo (ancora una volta) un momento importante. Non tutto ciò che riguarda quegli anni è poi così glamour e cool, ma alcuni dettagli di stile sono diventati iconici. Se la voglia di aggiungere quel fascino nostalgico ai propri outfit è impellente tanto quanto quella di copiare i look delle celeb, è già facile partire dagli accessori. Collane di perline, bandane, occhiali sfumati. Presi singolarmente e abbinati con cautela, si fondono al proprio stile aggiungendo un dettaglio trendy. Ecco i 6 accessori indispensabili per la perfetta estate in stile Y2K. La bandana È da un po’ di ... Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella moda, le vecchie tendenze possono facilmente tornare in voga ancora e ancora. Negli ultimi tempi le star più alla moda di Hollywood stanno dimostrando che i trendstanno vivendo (ancora una volta) un momento importante. Non tutto ciò che riguarda quegliè poi così glamour e cool, ma alcuni dettagli di stile sono diventati iconici. Se la voglia di aggiungere quel fascino nostalgico ai propri outfit è impellente tanto quanto quella di copiare i look delle celeb, è già facile partire dagli. Collane di perline, bandane, occhiali sfumati. Presi singolarmente e abbinati con cautela, si fondono al proprio stile aggiungendo un dettaglio trendy. Ecco i 6indispensabili per la perfettain stile Y2K. La bandana È da un po’ di ...

Advertising

INTJMultifandom : RT @patprawan: gli occhiali sono uno degli hottest accessori per me con la giusta montatura chiunque diventa ancora più attraente io impazz… - blforbreakfast : RT @patprawan: gli occhiali sono uno degli hottest accessori per me con la giusta montatura chiunque diventa ancora più attraente io impazz… - patprawan : gli occhiali sono uno degli hottest accessori per me con la giusta montatura chiunque diventa ancora più attraente… - 2000Caria : @LaBiaBi11 Difficile abbinare il colore degli accessori con il giallo ma tu sei stata bravissima..complimenti!!! - goccedicristall : @corrini Perché questa gente non gli considera degli esseri viventi, ma degli accessori -