150 tangueri a Ragusa per il primo raduno milonguero internazionale

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Con la collaborazione di Traspié di Roma, la città diha ospitato, nello scorso fine settimana, il. L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Palco Uno, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, ha avuto come scenario l’auditorium San Vincenzo Ferreri, messo a disposizione dal Comune, mentre ild’esordio è stato ospitato in piazza San Giovanni, grazie alla parrocchia Cattedrale San Giovanni Battista che ha fornito i bassi dei locali oltre alle sedie. Ben 150 i, provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, protagonisti di questo evento con l’animazione di deejay della specialità provenienti dalla Germania (Wolfgan Weuste), dalla Svizzera (Irma Gross) e ...

