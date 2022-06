Zelensky visita gli sfollati di Mariupol’ a Zaporizhzhia: «Grazie per aver difeso l’Ucraina» (Di domenica 5 giugno 2022) Nel 102esimo giorno di guerra in Ucraina, dopo la visita a fine maggio agli sfollati a Kharkiv, il presidente ucraino Zelensky ha visitato la città di Zaporizhzhia, incontrando gli sfollati di Mariupol’, che sono stati evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstal Grazie all’aiuto dei funzionari dell’Onu e del Comitato internazionale della Croce Rossa. Incontrando gli sfollati il presidente ucraino ha dichiarato: «Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, per aver protetto tutti noi, il nostro Stato. Grazie a tutti». Lo ha riferito Kyrylo Tymoshenko, il vice capo dell’ufficio presidenziale, citato da Ukrinform. Il presidente ucraino ha infine voluto rassicurare gli ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Nel 102esimo giorno di guerra in Ucraina, dopo laa fine maggio aglia Kharkiv, il presidente ucrainohato la città di, incontrando glidi, che sono stati evacuati dalla città e dall’acciaieria Azovstalall’aiuto dei funzionari dell’Onu e del Comitato internazionale della Croce Rossa. Incontrando gliil presidente ucraino ha dichiarato: «Voglio ringraziarvi per il vostro grande lavoro, per il vostro servizio, perprotetto tutti noi, il nostro Stato.a tutti». Lo ha riferito Kyrylo Tymoshenko, il vice capo dell’ufficio presidenziale, citato da Ukrinform. Il presidente ucraino ha infine voluto rassicurare gli ...

