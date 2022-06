Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Carmelo Hayes si riprende il North American Title e fa scendere Cameron Grimes dalla luna -… - SoloFutureGoat : @WWENXT @Carmelo_WWE Solo Solo Solo!!! My man @WWESoloSikoa #GotNext - TSOWrestling : Sfida da sogno a #WrestleMania, la #WWE accontenterà Carmelo un giorno? // #TSOW #TSOS - WWEItalia : .@CGrimesWWE affronta Nathan Frazer e subisce un attacco da @Carmelo_WWE e @_trickwilliams, il Women's Championship… -

The Shield Of Wrestling

I risultati di Stand & DeliverNXT Women's Tag Team Championship : Dakota Kai & Raquel Gonzalez ... Ladder Match for the NXT North American Championship : Cameron Grimes batteHayes, Santos ...NXT North American Championship, Ladder Match : Santos Escobar vs Solo Sikoa vs Grayson Waller vs Cameron Grimes vsHayes (C)Hayes ( che abbiamo intervistato alcune settimane fa )... Carmelo Hayes vuole Seth Rollins a WrestleMania The latest premium live event from WWE's NXT brand has come and gone and in its wake are more questions than answers. NXT champion Bron Breakker ...Durante lo show della nottata, trasmesso dalla WWE, due cinture cambiano proprietari nell'evento speciale del roster a colori dei McMahon ...