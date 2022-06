WRC, Rally Italia Sardegna: la riscossa di Hyundai (Di domenica 5 giugno 2022) Al Rally d’Italia Sardegna, unica tappa tricolore del WRC, Hyundai interrompe la striscia positiva della Toyota. La casa coreana, dopo un inizio difficile, riesce ad invertire la tendenza almeno in Gallura, battendo un colpo anche in ottica mondiale. la giornata di domenica, quella conclusiva, è un dominio assoluto per le i20 Rally1, che vincono tutte le speciali in programma. Per una volta, Toyota si accontenta di restare giù dal podio. WRC, Rally Italia Sardegna: un sabato Italiano all’insegna della terra Rally Italia Sardegna: cosa succede nella giornata finale? Per questa giornata sono previsti solo due percorsi per quattro speciali, Il Cala Flumini e il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 5 giugno 2022) Ald’, unica tappa tricolore del WRC,interrompe la striscia positiva della Toyota. La casa coreana, dopo un inizio difficile, riesce ad invertire la tendenza almeno in Gallura, battendo un colpo anche in ottica mondiale. la giornata di domenica, quella conclusiva, è un dominio assoluto per le i201, che vincono tutte le speciali in programma. Per una volta, Toyota si accontenta di restare giù dal podio. WRC,: un sabatono all’insegna della terra: cosa succede nella giornata finale? Per questa giornata sono previsti solo due percorsi per quattro speciali, Il Cala Flumini e il ...

