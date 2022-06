(Di domenica 5 giugno 2022) HBO ha diffuso il primoufficialedi; la tagline recita: "Adattatevi oppure morirete". HBO ha diffuso il primoufficialedi; la cui tagline recita: "Adattatevi oppure morirete". Ilmostra due braccia robotiche che tengono un teschio umano. All'interno dell'occhio del teschio si intravede anche una città umana. A giudicare dall'immagine, la serie sembrerebbe poter raccontare un mondo in cui gli host hanno preso il sopravvento e gli esseri umani si avviano verso la fine. Una cosa che è stata rivelata durante il panel dello show è che la star Evan Rachel Wood interpreterà un nuovo personaggio di nome Christina, che vive a ...

Advertising

Movieplayer.it

...il team di- rappresentato da Joy, Wood, la produttrice esecutiva Allison Schapker, Jeffrey Wright, Luke Hemsworth, Angela Sarafyan e il nuovo membro del cast Aurora Perrineau - ha..."La quarta stagione sarà un po' più delche vi aspettate. Sarà emozionante. Non so esattamente quando andrà in onda, ma sicuramente nei prossimi mesi" . La quarta stagione disarà ... Westworld 4: rivelato il poster della quarta stagione I personaggi interpretati da James Marsden e da Evan Rachel Wood torneranno nella quarta stagione di Westworld; è questo che emerge dall'ATX TV Festival. Apparentemente, pochi altri personaggi nella s ...HBO ha diffuso il primo poster ufficiale della quarta stagione di Westworld; la cui tagline recita: "Adattatevi oppure morirete". Il poster mostra due braccia robotiche che tengono un teschio umano.